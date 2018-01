Aprendizagem para a vida

Autoria: ADRIANA TIZIANI

Uma das atividades com as quais as crianças de Pré ao 2º ano se deparam, ao participar de aulas extracurriculares do Colégio Santa Maria, após o período curricular da manhã, é o almoço.

Crianças que até então não saíram de perto dos pais para fazerem as refeições, aprendem a encarar um novo desafio: comer com os amigos.

Para isso ocorrer num ambiente escolar, existem regras que devem ser cumpridas por todos, como: não se levantar durante a refeição, falar baixo, não falar de boca cheia, tentar evitar tomar líquidos durante a refeição, limpar o seu lugar após o uso para que outro possa usá-lo e, a principal, ter pelo menos três cores de alimentos no prato.

As crianças aprendem sobre o que é desperdício e sentem-se desafiadas a experimentar novos sabores. Embora para muitos a variedade nos alimentos não seja nenhum problema, algumas crianças têm resistência e, sem forçar “a barra” com elas, porém com jeitinho, conseguimos fazer com que muitas experimentem o que é novo. E, mais uma vez, a escola se torna fundamental para estas novas experiências, já que apresenta um cardápio variado e balanceado durante toda a semana.

O que torna nosso trabalho no dia a dia ainda maior e mais desafiador, é fazer com que algumas crianças experimentem uma comida que não é da vovó e nem da mamãe, mas que foi feita com o mesmo esmero que a de casa.

O mais importante desta convivência é que aprendem a ter autonomia e fazer escolhas, assim como, partilham um espaço que deverá ser deixado em ordem para que possa ser utilizado por outro.