Aprendizagem inicial do Ballet

Autoria: Carla Lisboa

O ballet clássico na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental no Colégio Santa Maria visa explorar a consciência corporal, as habilidades motoras, as capacidades físicas relacionadas à disciplina, à coordenação, à criatividade, ao ritmo, às relações socioafetivas, através de vivências corporais, de forma crescente e gradativa.

Os passos técnicos são desenvolvidos utilizando uma linguagem apropriada, adaptada e específica à faixa etária num primeiro momento, a fim de favorecer a memorização dos passos, com base em histórias e personagens lúdicos.

A partir do segundo semestre, a nomenclatura técnica é apresentada gradualmente. O conteúdo é trabalhado através de exercícios individuais e em grupo, explorando movimentos globais e segmentares, flexibilidade e alongamento, equilíbrio, lateralidade, direção, diferentes trajetórias e ritmos musicais, além da utilização de materiais alternativos como arcos, flores, cestas, jogos etc.

O trabalho é encerrado com a apresentação das alunas no teatro do Colégio, participando de uma coreografia elaborada e baseada em um tema específico, favorecendo a vivência da dança no seu maior sentido.