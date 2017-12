Aprendizagem de Inglês na Educação Infantil

Autoria: Bianca Caramori

Está mais evidente o interesse que muitos pais têm tido em relação ao aprendizado do Inglês de seus filhos, ou seja, parece que há certa conscientização que vem crescendo por parte das pessoas a respeito do aprendizado dessa língua estrangeira, considerada no mundo inteiro como uma língua universal.

Este aprendizado traz inúmeros benefícios para todas as faixas etárias, mas é necessário ficar atento para que ocorra de maneira natural e que o desejo de aprender ocorra pela curiosidade e desafio, sem cobranças e respeitando o ritmo de cada um.

Ensinar inglês para crianças requer muita dedicação, perseverança, e acima de tudo, criatividade. De forma interessante e significativa, na Educação Infantil do Santa Maria, utilizamos jogos, vídeos, focando sempre o vocabulário a ser desenvolvido no discurso.

Com a diversidade de atividades e propostas lúdicas, a criança passa a perceber uma finalidade em seu aprendizado. Nesta etapa do trabalho é muito importante estabelecer um elo afetivo entre professor/aluno para que o sucesso do ensino/aprendizagem ocorra a partir desta interação.

Em nossas aulas as crianças participam das atividades brincando, dançando, cantando e também se expressando de uma maneira espontânea e divertida.

O que mais chama a atenção delas é quando se deparam com um jogo diferente, ou vídeos variados que complementam a unidade que está sendo estudada e também atividades diversificadas que ajudam na fixação do conteúdo abordado.

É perceptível o quanto vão adquirindo o vocabulário e incorporando as aprendizagens. As crianças gostam de desafios e estão sempre dispostas a aprender cada vez mais, e sem se darem conta, começam a utilizar a língua de maneira funcional. Espantoso!