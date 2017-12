Anfitriões mirins

Integração entre alunos do Santa Maria e do CCA Joca

Durante o ano inteiro, alunos do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria, semanalmente, realizaram atividades lúdicas, recreativas e culturais em CCAs (Centros da Criança e do Adolescente) da região.

No dia 30 de outubro, ocorreu o movimento contrário: o Santa Maria recebeu crianças de sete e oito anos de idade do CCA Joca. Elas brincaram no parquinho, fizeram uma trilha pela mata preservada do Colégio e, ao chegarem ao “Tronco da Amizade”, encontram-se com crianças do Jardim II do Santa, alunos de quatro e cinco anos.

Houve uma imediata aproximação e os “pequenininhos” mostraram as plantas da mata. Nas fotos, pode-se ver o cuidado das crianças do CCA para com os alunos do Santa. Uma atividade muito especial!