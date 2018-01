Ambientes virtuais de aprendizagem

Autoria: Ana Claudia Lasinskas

Durante muitos anos, a escola de paredes e concreto era o único lugar possível e respeitado para que o processo de aprendizagem se desenvolvesse. Mas atualmente esse tipo de pensamento mudou. Com as novas tecnologias, as informações e o conhecimento têm se propagado de forma veloz, rompendo os limites de tempo e espaço, e é nessa nova realidade escolar que entra em cena o ambiente virtual de aprendizagem. Nele, a produção do conhecimento ocorre de maneira dinâmica e interativa e seu uso transforma-se em apoio para aprendizagem que é trabalhada na aula presencial.

No Colégio Santa Maria, o ambiente virtual utilizado é o Edmodo. Ele possibilita o compartilhamento, participação e comunicação entre os usuários que ingressam na plataforma, por meio de um login e senha, cadastrados por um administrador.

No 7º ano do Fundamental II, em especial, o uso do Edmodo é constante. Para facilitar a busca e organização dos materiais postados, foram criados grupos por turmas e subgrupos por disciplinas, desde o início do ano. No ambiente, os alunos têm acesso a material pedagógico diversificado: artigos, textos, vídeo aulas, apresentações, indicações de sites e links, listas de exercícios complementares e revisões. A disponibilização deste material é útil tanto para realizar uma preparação prévia de algo que será trabalhado em sala, quanto para esclarecer dúvidas do que foi visto na classe, uma vez que o aluno pode definir seu ritmo de trabalho em casa.

Os ganhos com o uso do Edmodo são evidentes. Uma prova disso é a frequente solicitação dos alunos para que sejam feitas novas postagens: “Professor, você vai por isso no Edmodo?”