Alunos do Pré também registram aprendizados

Ao desenhar, a criança cria cenários e dá vida a personagens, desenvolvendo a imaginação e a memória. Desenhar mobiliza áreas do cérebro envolvidas na leitura e na escrita, além de aprimorar a experiência estética e a educação da atenção. Criar suas próprias imagens é muito importante para a criança de hoje, que vive em um mundo cheio de imagens, mas não elabora as suas próprias. É neste sentido que são propostas diferentes estratégias de desenhos no Pré do Santa Maria.





Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As produções são realizadas dentro de um contexto de estudo e é incrível ver o quanto os traçados, detalhes e cenários ganham riqueza. Isso fica nítido ao se observar os desenhos feitos a partir da história “O Grúfalo”, de Julia Donaldson e Alex Scheffler.

Registrar os temas estudados ajuda a priorizar e organizar novas informações, além de interiorizá-las de forma significativa e resgatá-las na memória quando necessário, que é a formação de memória de longa duração, essencial para a vida.

Ao observarem abelhas no microscópio, o projeto da série, os alunos levantaram detalhes do que perceberam, como cores, formas, tons, linhas, enfim, aproximaram-se de uma imagem real para registrá-la de acordo com suas percepções, acervos de memória e imaginação.

Com esse trabalho, o Pré vem desenvolvendo, cada vez mais, sua capacidade criadora, perceptiva, motora e imaginativa, fatores relevantes e fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

Ao desenhar, a criança cria cenários e dá vida a personagens, desenvolvendo a imaginação e a memória. Desenhar mobiliza áreas do cérebro envolvidas na leitura e na escrita, além de aprimorar a experiência estética e a educação da atenção. Criar suas próprias imagens é muito importante para a criança de hoje, que vive em um mundo cheio de imagens, mas não elabora as suas próprias. É neste sentido que são propostas diferentes estratégias de desenhos no Pré do Santa Maria.

As produções são realizadas dentro de um contexto de estudo e é incrível ver o quanto os traçados, detalhes e cenários ganham riqueza. Isso fica nítido ao se observar os desenhos feitos a partir da história “O Grúfalo”, de Julia Donaldson e Alex Scheffler.

Registrar os temas estudados ajuda a priorizar e organizar novas informações, além de interiorizá-las de forma significativa e resgatá-las na memória quando necessário, que é a formação de memória de longa duração, essencial para a vida.

Ao observarem abelhas no microscópio, o projeto da série, os alunos levantaram detalhes do que perceberam, como cores, formas, tons, linhas, enfim, aproximaram-se de uma imagem real para registrá-la de acordo com suas percepções, acervos de memória e imaginação.

Com esse trabalho, o Pré vem desenvolvendo, cada vez mais, sua capacidade criadora, perceptiva, motora e imaginativa, fatores relevantes e fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.