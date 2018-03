Alunos do Pré manifestam sua Arte

Representar a figura humana, compor cenário, dobrar, criar, modelar, observar e analisar obras de arte são algumas das propostas apresentadas aos alunos do Pré do Colégio Santa Maria para que consigam expressar as suas artes

A Arte como expressão e como cultura é um instrumento importante para a identificação social e o desenvolvimento individual. O fazer artístico envolve o desenvolvimento da percepção e a formação de memórias, integrando corpo e mente, símbolo e matéria, significação e leitura da realidade, conhecimento e emoção. O fazer e ver Arte implica em desconstruir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir do conhecido e modificá-lo a partir da leitura do contexto e das necessidades pessoais de invenção e criação estética. A Arte instiga e promove o pensamento criador e produtivo, desestabilizando certezas e propiciando o estranhamento e a desconstrução de padrões de percepção e elaboração. Propõe um diálogo com padrões estéticos de diferentes tempos, para confirmá-los ou questioná-los.

As produções são realizadas dentro de um contexto de estudo e a escolha de materiais não é casual, pois tem relação com a temática abordada. Na arte realizada com massa de modelar, por exemplo, foi trabalhada a culinária nordestina na intenção de aproximar os alunos da cultura regional, que faz parte do projeto do grupo. Os nomes dos diferentes pratos foram trabalhados como unidades da escrita: palavras, sílabas e letras, desenvolvendo a consciência fonológica, essencial para o desenvolvimento da leitura e escrita. Dessa forma, o uso da Arte no Pré do Colégio Santa Maria vem para enriquecer, complementar e integrar conhecimentos.