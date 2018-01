Alunos do EJA na Pinacoteca

Autoria: Carlos Moacir Vedovato Junior

No início do mês, os alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) do Colégio Santa Maria visitaram a Pinacoteca do Estado, no bairro da Luz. A excursão foi organizada pelos professores de literatura Carlos Moacir e Lucas Limberti. A visita faz parte de um esforço maior de levar os alunos a conhecerem e se apropriarem mais da cidade de São Paulo; em outras palavras, levar a Educação para além da sala de aula e aprender in loco sobre Artes, História, Geografia, Literatura e outras áreas do conhecimento.

Situada na avenida Tiradentes, a Pinacoteca do Estado está próxima ao Museu de Arte Sacra, à Igreja de São Cristóvão e ao Memorial da Resistência. Esses espaços foram apresentados aos alunos, estimulados a voltar em outros dias com suas famílias. Além disso, passaram pelo Jardim da Luz, hoje anexado à Pinacoteca, onde estão esculturas de Victor Brecheret, Caciporé Torres e outros escultores importantes da história da arte brasileira.

Visitando o acervo permanente da Pinacoteca, os alunos foram convidados a refletir sobre a obra de Almeida Júnior e de Cândido Portinari, dois representantes de maneiras diversas, temporal e ideologicamente de representação da população paulistana. Emocionados com a visita, muitos estudantes disseram pretender voltar com seus amigos e parentes em outros finais de semana, já que conhecer uma obra de arte não se trata de olhá-la apenas uma vez, mas de se aproximar dela diversas vezes, construindo assim uma forma particular de ler e entendê-la.