Alunos da EJA visitam a Sala São Paulo

Para muitos, foi o primeiro contato com uma casa de espetáculos. Alegria e emoção contagiaram os alunos

Sempre preocupado em promover um ensino de qualidade, contextualizado e diferenciado, o Colégio Santa Maria ofereceu, no final do mês de maio, uma saída monitorada à Sala São Paulo com os alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos. Participaram da visita 120 alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer a melhor sala para concertos da América Latina, e uma das cinco melhores do mundo. Neste sentido, entraram em contato com parte da história da Cidade de São Paulo, já que o edifício que abriga a sala foi sede da companhia Sorocabana de estrada de ferro, no início do século XX. Os alunos ficaram maravilhados com tamanha grandiosidade, beleza, suntuosidade arquitetônica do edifício e o requinte e a tecnologia da sala.

O ponto alto foi um pequeno concerto, proporcionado pela Orquestra Filarmônica de Heliópolis, que, com uma interação lúdica e acessível, por meio da apresentação de repertório contemporâneo, composto por temas do cinema e músicas populares, proporcionou aos alunos uma vivência e experiência multissensorial, uma vez que rompeu com paradigmas e pré-conceitos ao aproximá-los do universo da música clássica. Tal performance, para a maioria dos alunos, era o seu primeiro concerto. Com essa visita, o Santa Maria, além de garantir o pedagógico, cumpriu seu papel social, pois aproximou realidades, histórias, experiências e emoções.