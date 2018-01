Alunos da EJA Centro Histórico de São Paulo

Gabriel Zecchin

Os alunos do 7º ano da EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Colégio Santa Maria realizaram o “Estudo do Meio – Centro Histórico de São Paulo”. Esse tipo de atividade revelou-se muito importante aos alunos da EJA que vivem e trabalham na cidade de São Paulo, mas que majoritariamente desconheciam a história da cidade, assim como o centro histórico e suas edificações tão importantes para o processo histórico de desenvolvimento de nossa cidade. Dessa maneira, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer lugares que até então só tinham ouvido falar, ou visto na televisão, aprendendo parte da história de cada um deles e suas relações com a cidade no passado e no presente.

O objetivo do estudo do meio era possibilitar aos alunos uma experiência de vivenciar, de certa forma, a história da cidade ao visitar a Catedral da Sé, o Pátio do Colégio, o Viaduto do Chá, o Teatro Municipal, o Vale do Anhangabaú, o Edifício Martinelli, o Mosteiro de São Bento, a Estação da Luz e o Mercado Municipal. Durante esse roteiro, os alunos tiveram a tarefa de realizar um registro escrito e fotográfico dos pontos visitados no centro histórico, para futuramente estabelecer relações com os estudos em sala de aula sobre o Ciclo do Café.