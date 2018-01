Alfabetização cartográfica a partir da planta do quarto

Autoria: Maíra dos Santos Nascimento

Aprender a fazer um mapa é importante para espacializar os objetos e elementos sociais, dimensionar o próprio ambiente de existência e ampliar o campo de visão com relação à totalidade do espaço geográfico, além de melhorar a noção de proporção entre os objetos.

Para trabalhar essas habilidades, os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria construíram a maquete do seu quarto com as famílias reutilizando caixa de sapato, caixas de remédios e outros materiais. Em seguida, colocaram uma folha de papel celofane sobre a maquete e traçaram os móveis que compõem o ambiente utilizando caneta de tinta permanente.

O resultado dessa atividade foi a construção de uma planta desse cômodo fazendo uso da legenda. Essa proposta de trabalho proporciona ao aluno construir um mapa a partir da visão vertical do dormitório. Em classe eles puderam observar sua maquete através da visão vertical e oblíqua seguindo as orientações das professoras.

Maquete e planta do quarto

A atividade parte do quarto de cada aluno utilizando o conceito de lugar que é tratado pela geografia como o espaço mais íntimo e próximo de cada ser humano. É o espaço onde a criança estabelece suas primeiras relações com o mundo em que vive e, a partir da organização cartográfica desse ambiente, torna-se possível ampliar gradativamente a totalidade mapeada.