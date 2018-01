Aladim invade a Biblioteca do Santa Maria

Autoria: Tauany Pazini

Os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria reproduziram a história de “Aladim e a lâmpada maravilhosa”, um dos contos mais populares da coletânea “As Mil e uma noites”, que reúne histórias de várias origens, incluindo o folclore indiano, persa e árabe.

Nesse conto, o jovem Aladim vivia modestamente com sua mãe num reino perdido no interior da China. Após receber a visita de um desconhecido que dizia ser seu tio, sua vida mudou. Ele descobriu um tesouro representado por uma simples lâmpada de azeite, que o fez viver muitas aventuras e lutar pelo seu verdadeiro amor.

Durante a contação, os alunos foram caracterizados para representarem as ações de alguns personagens, o que tornou a dinâmica envolvente e divertida. Como atividade, puderam escrever um desejo que gostariam de fazer ao gênio da lâmpada maravilhosa como acontece na história, e os desejos foram surpreendentes. Vejam alguns deles e as fotos dessa representação.

“Eu desejo que meus colegas tenham saúde e paz.”

“Amor, paz e liberdade no coração de todos, que não exista maldade.”

“O meu sonho é igualdade no mundo.”

“Eu desejo que todos cuidem do nosso planeta, que todos respeitem e que ninguém magoe as pessoas.”

“Eu desejo que não tenha mais guerras.”

“Eu desejo sempre poder ajudar as pessoas que precisam.”

“Eu desejo que todas as famílias tenham casa e paz.”