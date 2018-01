Adaptando contos para histórias em quadrinhos

Autoria: Melissa Ferronato

Mergulhando no fascínio da civilização egípcia, as turmas do 6º ano do Fundamental II do Santa Maria viveram a experiência de adaptar contos egípcios para história em quadrinhos. Os trabalhos foram feitos em parceria com a equipe da biblioteca, que disponibilizou um interessante acervo sobre o Egito para que os alunos pudessem consultar.

Os grupos puderam escolher entre duas narrativas adaptadas do livro Contos e lendas do tempo das pirâmides (O faraó Snefru e a joia perdida e O Faraó Djêser e a cheia do Nilo), de Christian Jacq, para transformá-las em história em quadrinhos.

Após estudo sistematizado do gênero, que envolveu toda a peculiaridade dessas narrativas, como formato de balões, uso de onomatopeias, cores, organização das vinhetas etc, os alunos começaram o trabalho, que envolveu estudo prévio do texto, planejamento quadro a quadro dos desenhos e das falas das personagens, pesquisa de imagens sobre a civilização egípcia para ambientação, desenhos e acabamento.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Concomitante com as aulas de Língua Portuguesa, as aulas de História trabalharam o Egito Antigo, estudo que ofereceu, também, um importante repertório para a construção das histórias.

O resultado foi bastante rico. Foi possível perceber o envolvimento dos alunos durante o processo de execução da atividade, que exigiu entrosamento com o grupo de trabalho e tomada de decisões entre os componentes.