A verdadeira reforma na educação começa de dentro para fora

Reuniões de formação continuada de professores podem se transformar em

“Comunidades Profissionais de Aprendizagem”. O que é isso? CPA é um grupo de docentes e administradores que reúne-se periodicamente e trabalha colaborativamente para avaliar as práticas de ensino em relação à aprendizagem dos alunos e, consequentemente, adaptá-las para atender às constantes mudanças das necessidades dos alunos de hoje.

Qual a diferença entre CPAs e as tradicionais reuniões de formação continuada?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O modelo conhecido como CPA parte do princípio de que o principal objetivo da escola não é que os professores ensinem, mas sim que os alunos aprendam. Esta pequena mudança de paradigma – foco no ensino X foco na aprendizagem – por si só, já representa uma mudança cultural com relação ao conteúdo das tradicionais reuniões pedagógicas.

CPAs são grupos de educadores que se reúnem regularmente, compartilham experiências e trabalham colaborativamente para buscar melhores práticas acadêmicas que tenham impacto direto na performance dos alunos.

Os encontros são mediados e conduzidos através de protocolos e outras ferramentas colaborativas que promovem discussões produtivas e reflexivas sobre qualquer tema, a partir de diferentes fontes: textos, vídeos, produções dos alunos, dilemas profissionais etc.

Estas técnicas colaborativas tornam pública a prática de ensino e permitem desenvolver uma cultura escolar colaborativa. Os professores envolvem-se de maneira reflexiva e ativa na busca por melhores práticas que resultem em mais aprendizagem.

Como liderar e facilitar Comunidades Profissionais de Aprendizagem

Workshop pela primeira vez em português

Dias 8 e 9 de abril

Prisma Centro de Estudos – Colégio Santa Maria

Informações: contato@flagtime.org

Inscrições: flagtime.org/sribrazil2017pt e/ou QR CODE (abaixo)