A teoria na prática

Autoria: Luis Carvalho

Com o objetivo de proporcionar situações para uma aprendizagem significativa e permitir ao aluno construir de maneira mais sólida o seu conhecimento sobre as operações de adição e subtração entre frações, o 6º ano do Santa Maria realizou uma oficina experimental em sala de aula utilizando recortes de cartolinas e materiais do laboratório de Ciências, onde parte da atividade foi desenvolvida, tornando o estudo desses conceitos matemáticos menos abstratos e mais interessantes. Dessa forma, construíram significado às operações de adição e subtração entre frações, pelo uso de material concreto, e apoiando-se no conhecimento anterior sobre números naturais e no conceito de equivalência entre frações.