A solidariedade dita o tom da vida

Alunos do 7º ano preparam videoclipes com tema sobre a necessidade da solidariedade no mundo

Desde criança se ouve dizer que “quem canta os males espanta”. Essa expressão popular, carregada de sabedoria, manifesta uma realidade vivenciada por inúmeras pessoas na Bíblia que, valendo-se de um dom musical recebido de Deus, denunciaram profeticamente as irregularidades sociais, anunciando, por sua vez, as bênçãos e a libertação presente ou futura. Pensando nisso, e sabendo do domínio sobre o uso das novas mídias, os alunos do 7º ano do Fundamental II receberam uma proposta desafiadora: a elaboração de um videoclipe cuja temática principal deveria ser a necessidade da solidariedade no mundo, como produto final de um árduo processo profético de libertação. “O resultado foi surpreendente, vídeos com um forte discurso social, fundamentados na revelação divina e nos valores essenciais do ser humano”, declara o professor de Ensino Religioso da série, Pedro Moisés de Carvalho.

Frente a isso, ratifica-se que é preciso confiar nessa geração que hoje ajudamos a preparar para a vida. Assim, cheio de esperança, cada um pode cantar com o salmista: “Livrai-me por tua justiça; inclina para mim o teu ouvido! Depressa! Liberta-me! Sê para mim a rocha fortificada, a fortaleza que me salvará” (Sl 31, 2-3).