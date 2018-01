Autoria: Tauany Pazini

No mês de março, a Biblioteca Pe. Moreau do Colégio Santa Maria está promovendo a exposição “A quem pertence este lixo?”, com o intuito de conscientizar os alunos sobre a importância do descarte correto do lixo e a preservação do meio ambiente.

Durante as aulas de Biblioteca, os alunos do 2º ao 5º ano do Fundamental I estão participando de contações de histórias que abordam temas relativos à preservação do meio ambiente, descarte e produção de lixo, economia de água e de energia elétrica, bem como sobre a ligação desses temas com a Campanha da Fraternidade deste ano, que trouxe como reflexão o cuidado e a preservação dos biomas brasileiros.

Após a contação de história, os alunos assistem a um vídeo com fotos de lixos encontrados no chão das dependências do Colégio durante o horário de intervalo. Todo esse lixo foi recolhido durante três semanas para compor a exposição que eles visitam em seguida: um armário cheio de lixo que pertenceu aos alunos.

A exposição tem por objetivo levá-los a refletir sobre a quantidade de lixo descartado incorretamente e o impacto que teria no meio ambiente. Os alunos têm se mostrados surpresos ao visualizar, concretamente, o resultado de ações que muitas vezes fazemos sem pensar como, por exemplo, o simples ato de jogar um papel de bala no chão. Se cada um fizer a sua parte o meio ambiente, certamente estará protegido, e nada melhor do que iniciar essa mudança dentro da escola!