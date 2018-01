A PRÁTICA DA LEITURA: UM DESAFIO PRAZEROSO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Autoria: Guyna Oliveira e Rosângela Reis

Um dos momentos mais antagônicos no Ensino de Jovens e Adultos do Santa Maria é o momento da leitura, pois a maior parte dos alunos sente um verdadeiro pavor de ler em voz alta e, ao mesmo tempo, demonstra enorme interesse em vencer mais um obstáculo e conquistar o domínio desta tão importante habilidade.

Diante dessa expectativa, com a participação e contribuição de todo corpo docente, propiciamos aos nossos discentes, desde o Ciclo I até o Ensino Médio, contato diário com os mais diversos gêneros textuais que circulam em nosso cotidiano: notícias, receitas, poesias, crônicas, contos, artigos de opinião, entre outros. Nosso objetivo é disseminar o prazer pela leitura e ampliar o olhar sensível e crítico para o mundo em que vivemos.

Em Língua Portuguesa, uma vez por semana, vamos à biblioteca para realizarmos a leitura do livro do bimestre. Os títulos são escolhidos de acordo com a série, pois há uma enorme preocupação de que a linguagem vocabular seja adequada ao leitor.

No projeto, todos os alunos participam da aula, lendo em voz alta, pelo menos, um parágrafo. Há a orientação do professor, quando surgem dificuldades para a pronúncia ou significado de alguma palavra. São nesses momentos que se constroem a prática da tolerância às dificuldades e ao ritmo dos colegas. Dessa forma, todos se sentem confiantes em exercitar a leitura em voz alta, pois o ambiente é de respeito e incentivo aos que têm maior dificuldade em decodificar as letras.

Durante esse processo, são feitas anotações sobre a forma de como cada aluno está lendo. Em outro momento, os apontamentos são realizados e metas estabelecidas para cada discente, tais como: atentar-se à pontuação, ler em voz mais alta, pronunciar o final das palavras, dar a entonação e expressividade adequada ao texto, entre outros.

Para o aluno Marcelo Ribeiro, da 7ª série, “As aulas de leitura do Colégio Santa Maria são muito importantes, pois ajudam os alunos a se desenvolverem. O método de ensino é muito interessante. Fazemos a leitura em voz alta para nossos colegas de sala e, isso ajuda no desenvolvimento do aluno e o professor pode avaliar individualmente quem precisa mais de ajuda, quem precisa receber mais apoio, qual aluno está se desenvolvendo mais. As aulas de leitura contribuem muito para a minha formação”.

Não há atribuição de notas ou conceito nesse processo, pois o objetivo é despertar o interesse pela leitura de forma prazerosa e não obrigatória. Após cada aula, tecemos comentários sobre o capítulo lido, o que foi compreendido sendo feitas relações com histórias reais de pessoas que fazem parte do círculo de convivência dos alunos ou do próprio discente. Segundo o aluno Fagner Ribeiro, da 6ª A, “A leitura ajuda os alunos a escreverem melhor e nos motiva a ler outros livros.”