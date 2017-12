A participação é um convite e os Pais, nossos convidados especiais

Autoria: Gisele Coli e Karine Ramos

“… a troca de ideias entre os pais e os professores favorece a construção de uma nova maneira de educar… as famílias são como um elemento intrínseco de coleguismo e de integração de sabedorias distintas.” – Sergio Spaggiari

Com a chegada da Reunião de Pais do segundo semestre na Educação Infantil do Santa Maria, paramos para refletir sobre a importância da presença das famílias na escola. Momentos de encontro são fundamentais tanto em reuniões individuais quanto em reuniões coletivas. O envolvimento e a participação nas propostas enviadas para casa, bem como nos diversos eventos que acontecem no espaço da escola, revelam o valor dessa participação.

Aproximar os responsáveis do processo educativo e comunicar os caminhos, os processos escolhidos pelos educadores e crianças é muito importante para nós. Acreditamos que a participação é um convite e que, para participar efetivamente, é preciso conhecer o cotidiano, os projetos escolhidos, as perguntas das crianças, enfim saber das histórias que são contadas no interior da sala de aula, nas rodas e nas brincadeiras observadas.

A reunião coletiva tem como objetivo revelar estes processos e desenvolvimento de cada grupo, tanto nas questões procedimentais e atitudinais quanto em relação às metas de aprendizagem e objetivos estabelecidos para cada nível. É um momento de troca, escuta atenta e questionamentos, no qual os pais são nossos convidados especiais, o professor socializa sobre o trabalho que realiza com as crianças em sala de aula e escuta o desdobramento deste trabalho na vida das crianças. Há melhores condições de avançar quando se enfoca desse modo o processo de conhecimento.