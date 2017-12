Autoria: Adriana Francato e Cleber Teodoro

A partir da proposta apresentada pela Base Nacional Comum Curricular que enfatiza que o ensino de Artes deve articular seis dimensões do conhecimento (criação, estesia, crítica, expressão, fruição e reflexão) e considerando elementos fundamentais às práticas corporais (movimento, organização interna e criação de um produto cultural) elaboramos o projeto “A Música ideal para se mexer”, envolvendo Música e Educação Física, componentes da Área de Linguagens no 3º ano do Fundamental I do Santa Maria.

O projeto teve como objetivos principais desenvolver habilidades perceptivas e de apreciação musical (ritmo, melodia, estruturação musical, significado das canções) e motoras específicas da ginástica artística e da dança.

Simultaneamente, nas aulas de Música, os alunos se dividiram em grupos e trouxeram sugestões de músicas atuais que gostam de escutar. A partir de então, trabalhamos o significado da letra, a percepção de sua estrutura – partes que se repetem ou não, andamento e estrutura rítmica. Nas aulas de Educação Física, aprenderam e treinaram manobras básicas da ginástica: estrela, ponte, cambalhota, avião e vela.

Então, escolheram a “Música ideal para se mexer”, isto é, a melhor música para criarem coreografias que unissem manobras, ginástica e passos de dança que já conheciam.

Durante o processo de elaboração, todos os integrantes do grupo deveriam sugerir, ao menos, um passo ou sequência para a coreografia e, com isso, foram desafiados a participar de todo o processo criativo, da organização das equipes à apresentação. Sugerir, ceder à sugestão do outro, negociar, colocar preferências, superar dificuldades, experimentar e fazer modificações, respeitar as diferentes opiniões e procurar caminhos alternativos.

O resultado foi surpreendente. Os alunos, muito envolvidos, mostraram toda a sua criatividade apresentando coreografias variadas, que exploraram movimentos, espaço e ritmo!

