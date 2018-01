A magia do Circo na Biblioteca Pe. Moreau

Autoria: Tauany Pazini

O Circo é uma importante forma de expressão artística que faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Comumente conhecido como um coletivo que reúne artistas de diferentes especialidades, o circo leva alegria e diversão por onde passa, dos grandes centros das cidades aos mais remotos lugares do país.

No mês das crianças, a Biblioteca Pe. Moreau do Colégio Santa Maia trouxe a magia do Circo para dentro das Aulas de Biblioteca.

As turmas do 3º ao 5º ano do Fundamental I conheceram a história do circo no Brasil e no mundo, bem como quais os seus principais personagens e atrações que fazem parte desse espetáculo lúdico, divertido e encantador. Com pequenas apresentações circenses, os alunos se divertiram com o equilibrista, a bailarina, o mágico e o palhaço no Circo do Santa Maria!

No vídeo abaixo, é possível conferir uma pequena mostra dessas apresentações com depoimentos de alguns alunos!

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qxBZJZDASxU