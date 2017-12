A importância do básico

Crianças e jovens precisam aprender conhecimentos básicos de computador, para desempenharem atividades escolares e profissionais

Ao perguntarmos para um grupo de crianças e adolescentes se eles sabem mexer no computador, provavelmente, todos responderão que sim. Mas na prática, não é bem assim. Ainda é possível perceber a dificuldade que inúmeros alunos têm ao se depararem com a necessidade de executar alguns comandos básicos no computador. Funções como abrir uma nova guia na internet, alinhar um texto e até o importantíssimo ”salvar como” são des conhecidas para eles.

Não se pode culpá-los, afinal, embora pareça, eles não nasceram dominando a tecnologia. Pensando nisso, mesmo não tendo como objetivo principal a instrumentalização, algumas aulas nos laboratórios de informática do Santa Maria contemplam ferramentas que serão importantes durante a vida acadêmica do aluno.

É o caso do 5º ano do Fundamental I, por exemplo. Durante todo o ano, as professoras trabalham em projetos que incluem edição de texto, vídeo, criação de apresentações e até mesmo planilhas de cálculo como meio para alcançarem o desenvolvimento de atividades curriculares. “Não é uma tarefa tão difícil, já que as crianças de fato apresentam grande facilidade em assimilar tudo o que está relacionado às tecnologias. Apenas damos a oportunidade delas terem contato com diferentes tipos de dispositivos, além dos móveis, também usados nas aulas”, relata Aghata Lima, auxiliar de informática.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Num cenário inimaginável há dez anos, fica evidente o avanço e a onipresença das tecnologias de bolso, que têm sido cada vez mais usadas nas aulas, mas ainda não dá para desprezar “o bom e velho” computador nas atividades cotidianas.