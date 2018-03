A importância das parlendas

Autoria: Elizabeth Nishiyama Muniz

“Uma cultura é uma construção fabricada com a linguagem”- Yolanda Reys

As parlendas encantam as crianças pelas rimas e versos cantados em brincadeiras e músicas. Fazem parte da linguagem folclórica presente na cultura popular e são transmitidas oralmente através das gerações.

Nesse contexto, as brincadeiras, a música, as artes possibilitam criação, observação, manipulação, oralidade, dramatização, apreciação, por meio de diferentes linguagens. É fundamental que a criança tenha acesso a diversas formas de expressão, exercitando a atividade simbólica.

No Jardim II da Educação Infantil do Colégio Santa Maria, as parlendas são apresentadas em brincadeiras cantadas, leitura de livros e jogos. Podemos perceber as crianças recitando-as em diversos momentos: no parque, para outros colegas, na roda de conversa e relatos das famílias.

Segundo Elvira Souza Lima, a sonoridade da voz, a composição rítmica e a estruturação da melodia são componentes básicos da dimensão biológica dos órgãos da fala. Essa experiência, segundo a neurociência, tem implicações positivas para o desenvolvimento do indivíduo e representa uma participação decisiva na aprendizagem de conhecimento formal de certas áreas, como a Matemática, a Física e a própria escrita.

Uma das atividades realizadas pelo Jardim II foi a do caldeirão das parlendas. A brincadeira começa com uma parlenda de escolha e a criança deverá pegar uma parlenda no caldeirão para recitar. Confira algumas fotos: