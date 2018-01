A importância da maquete para o ensino

Autoria: Simone Igino Machado

A partir dos estudos realizados sobre a Região Sul do país, os alunos do 5° ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria foram orientados a construir uma maquete para representar graficamente a paisagem natural e cultural, bem como as transformações ocorridas ao longo do tempo em seu espaço e a situação econômica, social e cultural da região.

Os objetivos foram contextualizar e apresentar, através de maquetes, os conceitos relacionados à História e Geografia; desenvolver a oralidade dos alunos através da apresentação de seus trabalhos; estimular a criatividade e aguçar o saber dos alunos.

Em linhas gerais, a maquete representa, de maneira mais objetiva, o espaço que se quer estudar. Seu uso na leitura da paisagem é um procedimento didático que utiliza noções de representação bidimensional para o tridimensional, do concreto ao abstrato e não o contrário, para que o ensino seja adequado ao modo como o aluno aprende. Sua elaboração como representação reduzida do espaço a ser estudado contribui possibilitando não apenas para uma leitura integrada da paisagem, mas também visa transformar o método de ensino, nas expectativas de “ensinar para aprender” de maneira prática e descontraída os conceitos trabalhados.

Também ao tomar contato com os modelos tridimensionais reduzidos sobre o lugar, é possível desenvolver a construção do conhecimento dos espaços: vivido, percebido e o concebido.

A proposta inicial visou obter resultados positivos, contudo estes se tornaram surpreendentes em vários aspectos, sendo ao fim, contemplados todos os objetivos traçados inicialmente. As maquetes construídas caracterizaram-se por sua riqueza de detalhes e o grupo mostrou-se disposto e organizado durante todo o processo de aprendizagem.