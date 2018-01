A Educação Física auxiliando na aprendizagem em sala de aula

Autoria: Ricardo Borduchi

As aulas de Educação Física no Santa Maria não procuram trabalhar apenas os aspectos motores, mas também o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e sociais. Acreditamos que, em conjunto com todos os demais componentes, alcançamos um desenvolvimento completo do aluno.

Sabendo que os jogos, brincadeiras e a ludicidade fazem parte do desenvolvimento da criança e do adolescente de uma maneira mais significativa, visamos, por meio destas práticas em aula, fazer com que o aluno possa expressar, de modo simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos e os conhecimentos que vai construindo a partir das experiências que vive.

Dentro das atividades propostas, os alunos têm que desenvolver habilidades de reconhecimento, identificação, estabelecimento de relações, saber inferir e aplicar todo o seu conhecimento prévio na atividade. Dessa forma, adquirem uma maior capacidade de concentração, resolução de situações problema, aprendem que o erro e a derrota fazem parte do processo de aprendizagem, e muito avançam em aspectos sociais, respeitando seus limites e os dos colegas.

Nesse contexto, mostrando sua importância, acreditamos que o desenvolvimento motor está intimamente ligado às aprendizagens escolares e que, se for devidamente estimulado, além de melhorar as capacidades e habilidades motoras da criança, pode também influenciar no seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo.

Dessa forma, o papel da Educação Física para o desenvolvimento do aluno no Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria é essencial ao privilegiar a autonomia do educando para que ele possa se colocar e se descobrir como indivíduo capaz, auxiliando os professores de classe em suas atividades do conhecimento.