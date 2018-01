A criança e a resolução de problemas

Autoria: Maria Beatriz Rossetti

Assim como acontece na aprendizagem da escrita, os conceitos matemáticos também estão presentes, desde muito cedo, na vida das crianças. Ao brincar com cantigas de roda, participar de jogos, brincadeiras ou ouvir uma história, estão desenvolvendo, entre outras coisas, habilidades para resolver problemas. Por exemplo: se uma criança ganha três balas e a outra ganha apenas uma, elas têm a noção de que uma está ganhando “mais” do que a outra, mesmo que ainda não conheçam os números e os conceitos matemáticos.

Um dos principais motivos para o trabalho com a Matemática na Educação Infantil do Santa Maria é o de desenvolver as habilidades necessárias para que possam resolver problemas e, assim, ampliar suas potencialidades em termos de inteligência e cognição. Para a criança pequena, resolver problemas significa buscar dentro de tudo que ela já sabe uma resposta pertinente para se chegar a uma solução.

Para isso, é importante que as crianças sejam motivadas constantemente a buscar respostas para as diferentes situações do cotidiano como, por exemplo:

Qual o caminho mais curto para se chegar ao parque?

Durante o lanche meu suco caiu na camiseta. O que devo fazer?

Combinamos com o grupo de ir ao parque, mas, de repente começou a chover. O que devemos fazer?

Quero subir em uma árvore, como devo proceder?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As situações do dia a dia apresentam muitas oportunidades para a elaboração e formulação de problemas. Em casa os pais também poderão estimular seus filhos a pensarem sobre questões rotineiras como, por exemplo, ao arrumar a mesa para as refeições, podemos questioná-los:

Quantas pessoas vão almoçar?

Quantos pratos precisamos colocar à mesa?

Você se perdeu dos pais no shopping, o que deverá fazer?

Segundo Dewey, a educação dá-se quando os alunos são expostos a problemas reais. Assim, estimular a pensar em respostas pertinentes para as mais variadas situações do cotidiano auxilia a criança a comunicar ideias, fazer colocações pertinentes, investigar relações e adquirir confiança em sua capacidade de aprender.

BIBLIOGRAFIA

PANIZZA, Mabel; e colaboradores. Ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais: Análise e Proposta. Porto Alegre: Artmed, 2006.

SMOLLE, Kátia C. S.; DINIZ, Maria Ignez S. V.; CÂNDIDO, Patrícia T. Situação Problema. Porto Alegre, Artmed, 2000.