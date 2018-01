A convivência na diferença ou a intolerância do bullying?

Atividade no Ensino Médio proporcionou intenso debate e conscientização sobre o bullying nas escolas

Como todo espaço social, a escola proporciona um ambiente de trocas e relações interpessoais com diferentes reações, resistências e interesses que muitas vezes geram a intolerância que, por sua vez, se manifesta como bullying.

Mas como podemos identificar os atos de bullying? Em que contexto e de que forma se manifestam? Que ações podemos desenvolver para restringir os seus efeitos?

Pensando nisso, no último dia 22 de junho, foi realizada uma grande atividade que envolveu todos os alunos do Ensino Médio do Santa Maria. Inicialmente, tivemos a apresentação da peça “O Alvo” – espetáculo concebido especialmente para servir de ferramenta à discussão sobre bullying dentro das instituições de ensino. Amparado por uma intensa pesquisa sobre o tema, o enredo da peça parte do ponto de vista do agressor e não do agredido, trabalhando aspectos até então poucos articulados: a vitimização, as relações desiguais de poder entre os pares e a estrutura social dentro da escola.

Em seguida, tivemos a realização de um debate entre atrizes, alunos e professores. Foram também formados grupos de discussão sobre algumas ideias relacionadas ao tema, como os diferentes tipos de bullying identificados no ambiente escolar, os motivos e interesses que envolvem o agente e o alvo de uma situação de bullying, a identificação de como ele surge e quais as ações que podemos ter, as reações esperadas em relação aos pais e à escola diante de uma situação real.

A atividade terá continuidade em setembro, na Semana Pe. Moreau, com a presença de pais e alunos. Se você quiser conferir, a peça “O Alvo” está em cartaz até o dia 29/08 no Teatro Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi – sábados às 17h30.