A conjuntura internacional em debate

Autoria: Maria Luisa Parise

Entre os dias 20 e 23 de abril, 15 alunos do Colégio Santa Maria da 2ª e 3ª série do Ensino Médio, em um feriado prolongado, participaram de um evento que é considerado uma das melhores simulações de organismos internacionais do sistema ONU, o Fórum Faap de Discussão Estudantil.

Os alunos de nosso Colégio representaram as delegações dos países Alemanha, Costa Rica, Israel e Yishuv, debatendo temas de relevância internacional em pauta nos diferentes comitês, como a crise hídrica no mundo, o papel das mulheres em conflitos extremistas no Oriente Médio, o Estado Islâmico no cenário internacional, o combate ao tráfico humano na Europa, a crise do euro na Grécia, entre outros. Este ano, a 12ª edição contou pela primeira vez com um comitê histórico, a Assembleia Geral, discutindo a criação do Estado de Israel.

Participar de um evento dessa natureza, que inclusive faz parte das atividades desenvolvidas pela Área das Ciências Humanas do Colégio Santa Maria, possibilita aos alunos o aprofundamento de seus conhecimentos e repertório, o confronto de argumentações, a tomada de decisões frente a outras representações, o envolvimento em possíveis soluções, além de autonomia de estudo e pesquisa, aspectos fundamentais na vida acadêmica desses jovens estudantes.

Nossos delegados e delegadas, ao longo das várias sessões em todos os dias do Fórum, negociaram questões polêmicas, defenderam interesses da política externa de seus países, lidaram com situações de pressão, estabeleceram parcerias com outras representações consolidando, dessa forma, destacado protagonismo internacional, reconhecido inclusive pela atribuição de várias menções honrosas ao final do evento.

Por fim, vale frisar a troca de experiências para o futuro pessoal e profissional, além da significativa aprendizagem vivenciada, contribuindo para o processo de formação integral dos alunos.

“O Fórum FAAP foi uma experiência extremamente enriquecedora que permitiu desenvolver nossas habilidades de oratória e de nos relacionar com pessoas que tenham opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, sem deixar de lado a postura respeitosa esperada de um diplomata.” – Camila Bovolato e Michelle Baruhm