A combinação entre felicidade e o começo do ano letivo na Educação infantil

Autoria: Karine Ramos

O projeto Educação Infantil do Colégio Santa Maria valoriza a infância, os encontros e as múltiplas linguagens. A primeira semana de aula é muito especial, as crianças vivem um momento único e de forma interativa aprendem o sentido de “conhecer, aprender e brincar em grupo”.

Conhecer…novos espaços, novos amigos e novos desafios

Aprender...a dizer “tchau” e a dizer “oi” para a nova professora e os novos amigos…

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brincar…em diferentes espaços…criar com diferentes materiais…cooperar…participar e ser feliz!

Assim, em um ambiente de aprendizagem, as crianças são convidadas a iniciar movimentos, conhecer materiais e jogos, contar suas histórias, perceber os cheiros e as texturas do parque e dos brinquedos e assim são estimuladas a um envolvimento profundo com a rotina de aprendizagem e com este ambiente que ensina e desafia.

Sejam bem-vindos!