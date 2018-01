A Câmara no seu bairro

No dia 12 de setembro, o Colégio Santa Maria abrirá seus espaços para o projeto Câmara em seu Bairro. Todos estão convidados a participar e exercitar seu direito à cidadania

O Projeto “Câmara no Bairro” é um instrumento da Câmara Municipal, voltado para a interiorização do Poder Legislativo, de suas atividades e interação com a comunidade, buscando ouvir reais necessidades dos munícipes, assim facilitando a concretização dos anseios da população. Ele será desenvolvido ao longo do ano, com datas pré-fixadas, e subdividirá o Município em diversos polos, visando assim melhor atender aos munícipes.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seus objetivos são:

a) Popularizar os trabalhos Legislativos, aproximar o contato direto do Vereador com a população de cada região urbana e rural;

b) Promover a integração entre o Poder Legislativo e a comunidade, abrindo a perspectiva de trabalharem juntos em prol de uma cidade melhor, a partir da discussão comum dos problemas que envolvem o Município, com o intuito de encontrar uma solução homogênea;

c) Propiciar ao Vereador, conhecer de perto o comportamento de cada comunidade, suas reações, opiniões e anseios, propiciando uma intimidade que desemboque em realizações e conquistas mútuas;

d) Antever as aspirações populares, visando intervir junto a cada comunidade, como interlocutor no estudo de seus problemas, encaminhando suas propostas aos setores competentes da Administração Municipal.

O encontro será no Auditório Sister Charlita do Colégio Santa Maria das 10h às 13 h, com participação do Grupo da EJA – Educação para Jovens e Adultos.