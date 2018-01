Autoria: Tauany Pazini

“Um país se faz com homens e livros” – Monteiro Lobato

A 32ª Feira de Livros do Colégio Santa Maria aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2017, durante a Semana Pe. Moreau. Organizado pela Biblioteca, o evento é muito aguardado pelos alunos e contou com a participação de quatro livrarias: Casa de Livros, Livro Fácil, Arte de Ler e Loyola.

Na quinta e sexta-feira, as turmas visitam a Feira de Livros junto com os professores, tendo a oportunidade de explorar todos os estandes para escolher qual literatura mais lhe agrada. Os alunos trocam informações com os colegas sobre os livros, fazem rodas de leitura e conhecem diversos tipos de gêneros literários.

No sábado a Feira de Livros é aberta ao público em geral. As famílias vêm ao Colégio para apreciar os trabalhos da Semana Pe. Moreau e aproveitam a oportunidade para visitar a Feira junto com seus filhos, momento no qual compartilham experiências de leitura, gostos literários, e a família pode participar da escolha do livro feita pelas crianças.

Além dos estandes das livrarias, a Feira de Livros contou com a participação do autor Luiz Carlos Sales, dos ilustradores Aparecido Fernandes Norberto (Cidão) e José Wilson Magalhães e do caricaturista Clayton Cassiano.

Um momento agradável para mergulhar no universo mágico da leitura!