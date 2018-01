31ª Feira de Livros – Semana Pe. Moreau

Autoria: Tauany Pazini

A 31ª Feira de Livros do Colégio Santa Maria ocorreu nos dias 15, 16 e 17 de setembro e contou com a participação das livrarias Casa de Livros, Livro Fácil, Arte de Ler e Livraria Cortez

Neste ano, a Feira teve como tema os “100 anos do escritor Roald Dahl”, um dos principais escritores da literatura infantojuvenil, famoso por obras como “A fantástica fábrica de chocolate”, “Matilda”, “As bruxas”, “BGA – O bom gigante amigo”, entre outras

Nos primeiros dois dias, os professores de toda a Educação Infantil e Ensino Fundamental visitaram a Feira com os alunos, que puderam explorar os livros nos estandes, conhecer obras novas e escolher o livro que desejavam comprar

Já no sábado, a Feira de Livros foi aberta para ser visitada por pais e familiares dos alunos e contou com a presença de diversos convidados, como a autora e ex-aluna do Colégio Mariana Pacheco, a autora e mãe de aluno Ana Maria Martins, a neta do autor Luiz Carlos Sales, os ilustradores Aparecido Fernandes Norberto (Cidão) e José Wilson Magalhães, o caricaturista Eduardo Vetillo e Elaine Cristina, responsável pela Pintura de Rosto às crianças.

A Feira de Livros mais uma vez foi um lindo evento de sucesso entre crianças e adultos, com o objetivo de incentivar a leitura e aproximar a todos desse incrível universo literário!