O ato de troca como gesto de cidadania

Maria Zélia Dias Miceli*

Com o objetivo de desenvolver valores e com o propósito de trabalhar para a Sustentabilidade do planeta, o Colégio Santa Amália – Unidade Saúde promoveu entre os dias 12 e 13 de janeiro deste ano a Feira de Troca de Uniformes para todos os seus alunos e responsáveis.

Com a chegada das férias, este foi o momento ideal para que as famílias fizessem a revisão nos uniformes e entregassem aqueles que pudessem ser doados. A ideia foi simples: cada aluno ou responsável poderia trazer para o Colégio seu uniforme desde que estivesse em bom estado e o aluno não utilizasse mais.

Os uniformes poderiam ser doados mesmo que o aluno não necessitasse de um novo conjunto para o ano escolar vigente. Desta maneira, todos os alunos teriam a chance de utilizá-los. Além disso, uniformes que se encontravam no setor de “achados e perdidos” e foram esquecidos no Colégio sem identificação, também foram disponibilizados para troca na feira, possibilitando, assim, que mais pessoas tivessem a chance de garantir uma peça.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta foi uma oportunidade para que as famílias trocassem não somente os uniformes entre si, mais experiências diversas, promovendo um verdadeiro intercâmbio sustentável entre pais e alunos, contribuindo ainda com o orçamento familiar.

Ao final da ação, muitos pais declararam que os uniformes ajudam muito e são a solução ao ‘eliminar’ o problema da escolha de uma roupa para ida ao Colégio — o que auxilia na organização da casa e da família — sem contar que as Feiras de Trocas colaboram para a sustentabilidade, permitindo seguir o lema ‘reduzir, reutilizar, reciclar’. Todos demonstraram estar muito satisfeitos e agradecidos com a postura e prática do Colégio e se sentiram gratos por fazer parte de um ato tão simbólico, um verdadeiro exemplo de cidadania.

A proposta é realizar ao menos duas Feiras de Troca de Uniformes ao ano, durante os meses de janeiro e julho. Para participar da ação, basta apenas que o aluno entregue um uniforme em boas condições de uso e com as devidas logomarcas do Colégio.

Nós, do Colégio Santa Amália, ficamos emocionados e sensibilizados ao recebermos as peças limpinhas, passadas, dobradas e perfumadas. Essa constatação nos revelou que os alunos assimilaram os valores trabalhados pelo Colégio: solidariedade e respeito!

* Maria Zélia Dias Miceli é Gestora dos Colégios Santa Amália