Handebol – O esporte como ferramenta de inserção de valores

O esporte vai muito além da atividade física, é instrumento de desenvolvimento humano e de inclusão. Essa realidade é apresentada no dia a dia do Colégio Santa Amália – Unidade Saúde, nos treinamentos da modalidade handebol. O projeto educacional, introduzido há quatro anos, vincula a parte pedagógica e a prática esportiva e vem realizando uma melhora significativa no desempenho escolar dos alunos de 11 a 17 anos.

O Colégio formulou um sistema que visa estimular o estudante dentro e fora da sala de aula: basta que ele possua notas significativas nas disciplinas exigidas, então permanecerá nos treinos e competições. No primeiro momento, foi um grande impacto para os jovens, mas com o decorrer dos anos se tornou um incentivo a mais.

Apesar disso, o que mais desperta o olhar cuidadoso do Colégio e do corpo docente é o papel do esporte como ferramenta de inserção, como bem retratou o Prof. Valter Costa:

“O handebol se tornou a principal ferramenta para inserção de valores e cidadania no Colégio Santa Amália, o que foi possibilitado pelo ambiente e direcionamentos aplicados em treinos e competições. Aqui todos se ajudam, todos crescem e descobrem a real importância de boas atitudes para o crescimento da ‘família’. Os mais novos vibram quando adquirem idade para iniciar os treinamentos, pois tem como referência e espelho os mais velhos. Esse cenário contribui para que possamos inserir valores, princípios e, assim, complementar a formação destes indivíduos. O nosso papel é fazer com que todos se sintam importantes e significantes ao grupo”.

Em fevereiro de 2014, no início do projeto, eram 38 alunos inscritos na atividade, hoje esse número aumentou para 87 alunos, onde 43 são meninas e 44 meninos. O reflexo de todo esse processo não acaba por aí, além dos grandes resultados que o Colégio vem apresentando nas competições escolares, muitos alunos vêm sendo procurados para atuar em grandes clubes da modalidade. A perspectiva é que a atividade ganhe mais adeptos nos próximos anos e possa sensibilizar os participantes sobre a importância deste esporte e seu impacto em suas vidas.