Colégio Santa Amália aproxima alunos ao meio ambiente por meio de “Saídas Pedagógicas Sustentáveis”

Nos dias atuais a experiência de campo enriquece o processo de aprendizagem humana

Mais que teoria é necessário práticas de educação. Pensando nisso, o Colégio Santa Amália a partir deste ano de 2017, estará desenvolvendo o projeto denominado “Saídas Pedagógicas Sustentáveis”.

O Colégio Santa Amália, como instituição certificada da UNESCO, vem a cada dia mais buscando novas propostas de excelência na formação de seus alunos, portanto, com o objetivo de tornar os alunos mais capazes e atuantes, iniciam com este projeto que, com certeza, irá ampliar as capacidades auxiliando para que os alunos tenham uma formação global e uma atitude de protagonismo em rede, em um mundo no qual ele tenha um olhar mais aguçado para suas próprias questões profissionais futuras, também incluindo uma visão de mundo e de meio ambiente mais justa e pacificadora.

No projeto de saídas pedagógicas sustentáveis, o aluno é convidado a desenvolver, a cada saída proposta pelo colégio em diferentes disciplinas, um olhar crítico e aguçado sobre diversos temas de cunho ambiental, de modo paralelo ao objetivo da saída pedagógica da disciplina específica.

Esse novo olhar é sempre direcionado pelos profissionais especialistas do colégio, que visam também oferecer inspirações para as Ecoprofissões emergentes e, dentre as Ecoprofissões, podemos citar: Advogados com ênfase em direito ambiental, Bioinformacionistas, Artistas com produções socioeducativas, Biotecnólogos, Engenheiros civis especialistas em obras sustentáveis, Biólogos, Ecólogos, entre outras.

Essas ações são importantes de modo que a nossa interferência na formação dos jovens tenha sempre um alcance humano e social que possa permanecer no benefício e auxílio de muitos seres e na presença atual e futura de cidadãos mais justos, pacificadores, competentes e solidários com o próximo, com a paz e com o meio ambiente.