É necessário entender a importância da lição de casa, já que se trata de uma parte

significativa do processo de aprendizagem escolar.

As tarefas são uma oportunidade de autoaprendizagem, autoconhecimento, de reflexão,

de expressão e de crescimento pessoal do aluno. Além de ser um auxílio no processo de

aprendizagem, as tarefas de casa desenvolvem responsabilidade e senso de organização.

Depois de um período exaustivo de aulas, ao retornar para casa, o que os alunos querem é,

na verdade, um bom descanso e lazer. Mas, cruzes! Tem lição de casa!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse momento, é comum observar a falta de vontade para realizar as atividades trazidas

da escola. Assim, o estímulo e o interesse da família são importantes. Porém, a escola

precisa construir atividades desafiadoras, que motivem as crianças e os adolescentes e que

colaborem no processo de aprendizagem.

Para os professores, refletir diariamente sobre lições de casa significativas, adequadas e que

realmente contribuam para o aprendizado dos conteúdos programados, é um desafio. As

tarefas não devem ser repetitivas e passam bem longe de exercícios de pergunta e resposta

para memorização.

As atividades devem ser criativas, dinâmicas, interessantes e desafiadoras. Só assim farão

sentido para o aluno e instalarão, por meio do estímulo, o gosto pelo estudo e pela reflexão.

Despertando a consciência e o senso crítico.

Para a família, trata-se de uma interrogação: algumas vezes, parece que há tarefa demais.

Outras, de menos. Em alguns momentos, fica a sensação de que é errado a criança precisar

de ajuda para realizar a tarefa. O que nem sempre é verdade, pois alguns tipos de lições de

casa podem exigir, sim, a participação estratégica da família.

Para os alunos, não é fácil entender a importância da atividade, podendo gerar sentimentos

divergentes. Há os perfeccionistas, que não admitem o erro e, que querem acertar sempre

buscando fazer o que acreditam que o professor deseja verificar. Outros alunos fazem disso

um pretexto para ter a presença e a atenção dos pais e familiares. Há os que se esquecem

de executar ou de levar a lição. E, os que deixam sempre para depois e acabam sem tempo.

Mas, na maioria dos casos, a tarefa de casa é realizada com prontidão, pois deve existir uma

orientação e rotinas estabelecidas, gerando forte sentimento de satisfação. E, dessa forma

contribui para o fortalecimento da autoestima: eu sou capaz!

Maria Zélia Dias Miceli

Gestora/ Colégios Santa Amália/Liga Solidária