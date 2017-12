A importância da Formação Continuada de Professores

A expressão Formação Continuada, muito utilizada no cenário educacional, tem sido atrelada à qualidade da educação e, do mesmo modo, à qualidade de ensino. Essa associação acena para a complexidade desse processo, que requer atenção, planejamento e perseverança.

É o exercício de uma prática pedagógica de qualidade diretamente relacionado à formação de profissionais alicerçados em uma fundamentação teórica consistente, associada à continua articulação entre a teoria e a prática.

Por meio da Formação Continuada, os professores, e os gestores da instituição, tornam-se mais capacitados para ponderar sobre todos os aspectos pedagógicos e, para além deles, propor estratégias com a finalidade de sanar as dificuldades e instalar mudanças significativas em toda a comunidade escolar.

Em harmonia com as concepções contemporâneas da Educação, o Colégio Santa Amália busca promover mudanças nos indivíduos, de modo a favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade, por meio de uma visão mais participativa, crítica e reflexiva, capacitando-o a utilizar seus conhecimentos em prol da construção de uma sociedade mais justa e consciente.

Em relação às práticas pedagógicas, ganham espaço as propostas que visam Projetos Interdisciplinares, desafiando a fragmentação e a linearidade do currículo escolar. Dessa maneira é possível esclarecer aos professores os desafios e as oportunidades de uma prática pedagógica integrada entre os diferentes componentes curriculares.

Iniciamos o ano letivo de 2017 com a palestra do professor José Manuel Moran – “Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias”. Naquele momento foi enfatizado o trabalho com projetos focados em metodologias ativas, valores, criatividade e tecnologias móveis.

Outras iniciativas de Formação Continuada ocorrem, também, de maneira mais específica, nas diferentes áreas do conhecimento, e são organizadas a partir das demandas dessas áreas.

Por exemplo, o projeto das Saídas Pedagógicas Sustentáveis colabora para que nossos alunos tenham formação global desenvolvendo uma atitude de protagonismo em rede, em um mundo no qual possam aprimorar olhares aguçados para suas próprias questões profissionais futuras, também incluindo uma visão de mundo e de meio ambiente mais justa e pacificadora.

No projeto de Saídas Pedagógicas Sustentáveis, o aluno é convidado a desenvolver, a cada saída proposta pelo Colégio em diferentes disciplinas, um olhar inquisidor sobre diversos temas de cunho ambiental, de modo paralelo ao objetivo proposto por cada disciplina em suas saídas pedagógicas específicas.

Sendo assim, a Formação Continuada torna-se uma ferramenta fundamental, capaz de contribuir para o aprimoramento do trabalho docente, fortalecendo vínculos entre os professores e os saberes científico-pedagógicos. Também, favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem, que conduzem docentes e discentes em direção a práticas pedagógicas capazes de ressignificar a aprendizagem e habilitar os estudantes a elaborar e desenvolver projetos que redimensionarão sua escolaridade e o papel destes na sociedade.

Maria Zélia Dias Miceli

Gestora/Colégios Santa Amália