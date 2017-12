Com 90 anos de atuação na área da educação e cerca de dois mil alunos, distribuídos em três unidades, sendo uma no bairro da Saúde e duas no Tatuapé, o Colégio Santa Amália é considerado um dos colégios de maior tradição na cidade de São Paulo, oferecendo ensino infantil, fundamental e médio de qualidade.

As unidades do Tatuapé atuam com ensino bilíngue (Português-Inglês) na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, através do método canadense Maple Bear - desenvolvido por educadores norte-americanos, que se apoiaram em mais de 40 anos de experiência em bilinguismo e na metodologia aplicada em escolas do Canadá.

Em 2017, o Colégio iniciou a preparação para o programa de High School com professores nativos. A rede de colégios tem como desafio pedagógico desenvolver cidadãos socialmente responsáveis, com formação acadêmica de qualidade e que possam contribuir, de forma ética e inovadora, para a transformação da sociedade em um espaço de maior igualdade, justiça e oportunidades.