A necessidade da Educação Ambiental nas escolas

Por Camila Gabriela de Souza Xavier e Mônica Regina Duarte Peinado *

A Educação Ambiental é composta de ações educativas que contribuem para a formação de cidadãos conscientes com relação à preservação do meio ambiente, capazes de tomarem decisões sobre questões ambientais necessárias para o desenvolvimento sustentável.

Acreditamos na educação ambiental como um caminho de mudança de atitude, por isso desenvolvemos um projeto sobre impactos ambientais antrópicos com nossos alunos, com o apoio da coordenação e da direção da escola.

Para refletirem sobre um problema muito sério que é o descarte do lixo, os alunos assistiram ao documentário “Lixo Extraordinário”, do artista plástico Vik Muniz, e tiveram uma palestra com um de seus personagens, o Sebastião Carlos dos Santos, conhecido como Tião dos Santos, ex-presidente da Associação dos Catadores do Aterro Sanitário “Jardim Gramacho” e, atualmente, membro do Instituto Limpa Brasil.

O lixo é atualmente um dos maiores problemas ambientais. O crescimento populacional gera, proporcionalmente, um aumento na quantidade de resíduos sólidos e líquidos descartados, tornando-se uma grande ameaça ambiental e social, pois o lixo provoca poluição e contaminação do solo e da água, libera gases do efeito estufa e propicia a proliferação de animais transmissores de doenças. Dessa forma, esse assunto acaba sendo muito importante em sala de aula.

Ouvimos, após as apresentações, as seguintes frases vindas dos alunos: “Foi a melhor coisa que vocês já fizeram por nós”, “Ele poderia vir mais vezes, né prô?” e “Obrigada por trazê-lo”.

Foi realmente tocante e emocionante! Os alunos envolveram-se de verdade e alguns chegaram a nos procurar para saber se eles poderiam fazer alguma ação de conscientização sobre o descarte de resíduos no próprio colégio.

Com essa resposta, tivemos a certeza de que o nosso objetivo com esse projeto foi alcançado, que a sementinha do “fazer o bem” foi plantada e que iremos colher bons frutos desse trabalho.

Os professores Paulo Maia, de filosofia e ensino religioso, e a professora Carla Moreira, de geografia, também trabalharam o tema com as turmas, dando força ao projeto.

*Camila Gabriela de Souza Xavier leciona ciências e biologia no Colégio Salesiano Santa Teresinha. Possui formação em ciências biológicas pela PUC – SP e pós-graduação em gestão ambiental pelo SENAC. Atualmente realiza pós-graduação em neurociência.

Mônica Regina Duarte Peinado é formada em ciências biológicas pela Universidade São Judas Tadeu, possui pós-graduação em ecologia, em educação especial e educação inclusiva. Atua como professora de biologia do Ensino Médio no Colégio Salesiano Santa Teresinha SP e como consultora científica especialista junior da Editora Saraiva para a plataforma virtual Ensino Fundamental I e especialista senior para o Ensino Fundamental II.