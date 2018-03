4 pontos que devem ser considerados ao planejar a carreira

Conforme uma pesquisa de 2016, realizada pela consultoria McKinsey, 45% das atividades remuneradas de hoje podem ser completamente automatizadas no futuro.

A preocupação com o mercado de trabalho é algo que martela na cabeça dos jovens. Diante do panorama de crise no país, com um índice de desemprego de 12,4%, conforme dados do IBGE, as pessoas querem desenvolver um bom planejamento de carreira, buscando por decisões que garantam estabilidade financeira no futuro.

Conforme uma pesquisa de 2016, realizada pela consultoria McKinsey, 45% das atividades remuneradas de hoje podem ser completamente automatizadas no futuro. Além disso, seis em cada dez ocupações têm a capacidade de ter 30% ou mais de suas tarefas substituídas por sistemas tecnológicos existentes. Outro estudo, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, também revelou que o “emprego do futuro” ainda não surgiu. Segundo a instituição, 65% das crianças que ainda estão começando o ensino básico terão empregos ainda desconhecidos.

Esse cenário demonstra a relevância e o impacto de um bom planejamento de carreira, assim como a importância de boas escolhas para o preparo na área de atuação, além do desenvolvimento de habilidades que vão além do currículo, tais como criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico.

Busque seus sonhos

Realização pessoal e social são anseios de muitos jovens, desejos que vão além apenas da questão financeira. Idealizar uma carreira deve servir como combustível para alcançar, principalmente, as ambições pessoais. “Quando falamos de realização pessoal, os jovens estão cheios de perspectivas e buscam motivações interiores para efetuar seus sonhos pessoais e profissionais. A família tem grande peso emocional e psicológico nessa questão para ajudar no crescimento e na maturidade do coração. Então qual é o caminho para o sucesso? É a soma de pequenos esforços cotidianos, porque a esperança não está presente só na vitória, mas no planejamento, na tentativa, nos erros, nos acertos, na luta diária etc. Por isso, sonhe, vá em busca dos seus sonhos, torne-os realidade, acredite em você, no seu potencial, no projeto de Deus em você, nas oportunidades, porque ‘a vida tem a cor que você pinta’ (Mário Bonatti)”, afirma o padre Douglas Verdi, diretor geral dos colégios salesianos Santa Teresinha e do Liceu Coração de Jesus.

Ser humano é único

A nova geração, mais do que apenas sucesso econômico, busca por sentido e felicidade. Não faz sentido o simples acúmulo de conteúdos. Cada jovem possui necessidades e habilidades específicas que precisam ser desenvolvidas de maneira individual. “A escola tem que ser um espaço, físico e virtual, onde se trabalhe a gestão do conhecimento e do autoconhecimento. Um espaço colaborativo que fortaleça o desenvolvimento da inteligência cognitiva tanto quanto da emocional, social e relacional. A estratégia é desenvolver a educação mais holística que leve em conta as diferentes dimensões do indivíduo e suas inter-relações, trabalhando pessoas que serão protagonistas e capazes de expandir seus mindsets para as novas demandas e possibilidades do futuro”, afirma Nuricel Aguilera, fundadora do Instituto Alpha Lumen (IAL), organização sem fins lucrativos de São José dos Campos (SP), que visa gerar impacto social através de soluções educativas e propõe em seu projeto escola, um modelo adaptativo de aprendizado.

Improvise, adapte, supere-se

Para Maíra Pimentel, cofundadora e diretora de projetos da Tamboro, startup de inovação em educação que desenvolve soluções on-line (web/mobile) que ajudam a aprimorar o desempenho de jovens profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, a evolução tecnológica permitiu que algumas habilidades passassem a ser as protagonistas no mercado de trabalho, independentemente da área de atuação. “Chamadas de habilidades do século 21, são elas que nos diferenciam das máquinas, impulsionando a performance de qualquer profissional. Nos últimos anos, muitas empresas começaram a verdadeiramente entender que essas características, em muitos casos, são mais necessárias do que as técnicas.”

Esteja pronto para o futuro

Atualmente, as escolas de base precisam se inspirar e fornecer ferramentas para que as novas gerações de profissionais estejam atualizadas com as carreiras de um futuro próximo. “Esses jovens tendem a buscar por áreas capazes de satisfazer seu anseio pessoal e social. Alguns exemplos são youtuber, designer de interface, 3D designer, engenheiro da computação, quadrinista e desenvolvedor de jogos”, afirma Célio Antunes, CEO e fundador da Impacta, grupo educacional com cursos livres voltados para as áreas de Gestão, Design, Tecnologia da Informação e Mercado Digital.