Destaque na zona norte de São Paulo como centro de ensino infantil, fundamental e médio, o Colégio Salesiano Santa Teresinha (Rua Dom Henrique Mourão, 201 – Santa Terezinha) foi fundado em 1937. A instituição é centrada na metodologia do Amor Educativo e no Sistema Preventivo, que se resumem em três dimensões: razão (seriedade no processo educativo), espiritualidade (desenvolvimento humano e integral como cidadão) e afeto (bem-estar do educando, do italiano “ amorevolezza “) – bases da notável proposta pedagógica de Dom Bosco, santo católico que atuou como educador de crianças e jovens no século XIX. Além dessa dimensão religiosa, o externato Santa Teresinha conta ainda com uma gama de atividades extracurriculares diversas para desenvolver habilidades complementares a educação básica.

