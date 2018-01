Colégio Salesiano Liceu Coração de Jesus

Fundado em 1885, o Liceu Coração de Jesus (Alameda Dino Bueno, 285 – Campos Elíseos) destaca-se como um tradicional colégio de ensino infantil, fundamental, médio e do sistema EJA (Educação de jovens e adultos). A instituição possui um histórico rico e diversos ex-alunos famosos, como o ator Grande Otelo, o ex-presidente Jânio Quadros, o músico Toquinho e o maestro Roberto Tibiriçá, entre outros. Seu projeto pedagógico tem ênfase no respeito a individualidade e no desenvolvimento intelectual, psicossocial, afetivo-emocional e físico-motor dos estudantes. Construção tombada pelo patrimônio histórico, o complexo arquitetônico do Liceu é inspirado na primeira casa salesiana de Turim, na Itália.

Para mais informações, acesse: www.liceucoracaodejesus.com.br