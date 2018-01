Volta às aulas… Vamos lá!

Voltar à rotina nem sempre é fácil, principalmente depois de vários dias aproveitando para curtir, viajar, praticar diferentes atividades e poder acordar no horário que se tem vontade.

Julho está chegando ao fim e mais um período de férias se vai. Ficam as boas lembranças e experiências vividas durante o mês, e, com a correria diária, passa tão rápido que logo, logo, as férias já estão de volta.

Então, coragem! Muitas escolas voltaram às atividades nesta semana, outras retornarão somente nos próximos dias ou na próxima semana. No Colégio Rio Branco, as aulas já começaram, por isso, seguem algumas dicas importantes para que esse recomeço seja proveitoso sem perder o descanso conquistado nos últimos dias. Esse break foi muito importante para refrescar a mente, tomar fôlego e dar continuidade a importantes projetos: as provas e trabalhos do segundo semestre, o aprendizado de outros idiomas, ou ainda, a preparação para vestibulares e Enem.

Então, vamos lá…

1- Sono: Esse é um dos fatores mais importantes, principalmente para quem estuda no período da manhã. Tente dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo alguns dias antes. Ah! Evite se deixar levar pelo celular, aplicativos, jogos e redes sociais. Eles podem tirar a atenção e o sono.

2 – Procure deixar arrumados livros, materiais escolares e, separados, roupas, calçados e acessórios que serão usados. Caso use uniforme, deixe tudo em ordem também.

3 – Procure organizar bem o tempo e colocar o despertador para um horário que seja bacana e dê para tomar banho, se arrumar e se alimentar com calma. Tente não chegar com atraso nos primeiros dias, isso ajuda a preparar o humor para encarar o retorno.

4 – Durante as férias, muita gente também aproveita para mudar o visual ou fazer algo que já estava com vontade: um novo corte de cabelo, usar algo novo que comprou nesse período, aderir a uma moda diferente, um adereço… Cuidar da aparência, além de importante para se sentir bem e reforçar a identidade, também ajuda a se empolgar para reencontrar a galera. Apenas tome cuidado com o que é permitido, ou não, pela instituição de ensino.

5 – Uma das coisas que mais saem da rotina durante as férias, além do sono, é a alimentação – quando as pessoas se permitem comer tudo o que gostam. Para a volta às aulas tente focar em alimentos saudáveis e que dão energia para aguentar a rotina: frutas, verduras, cereais, carboidratos complexos e proteínas devem estar no cardápio. Não pule refeições e lanches intermediários, e tenha cuidado com o excesso de bebidas à base de cafeína.

6 – Não é porque as aulas voltaram que é preciso deixar tudo de lado. Dê continuidade àquele livro legal que foi iniciado durante as férias, às séries e programas de TV, aos esportes, a uma atividade de interesse e etc. Manter um tempinho livre de lazer para fazer o que gosta é tão importante quanto os compromissos diários 😉 Apenas se programe!

7- Pense que será muito legal reencontrar os amigos, professores e pessoas queridas, com certeza não faltarão novas histórias para colocar em dia. Seja sempre positiv@!

É isso aí… O Colégio Rio Branco deseja uma boa volta às aulas e bons estudos a estudantes de todo o Brasil! 🙂