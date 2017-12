Vídeo de alunos é duplamente premiado pela ONU MUlheres em Brasília

A aluna e integrante do coletivo Humana Mente, Natália Nóbrega Domingues, do 3º ano do Ensino Médio, acompanhada dos professores, Caio Mendes e Camila Vilar e da intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), Lívia Vilas Boas, foi a Brasília receber os prêmios pelo concurso O Valente Não É Violento, promovido pela ONU Mulheres, no último dia 29 de novembro.

A premiação aconteceu na “Tenda – 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, que contou com a presença de autoridades da ONU, como a da adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Raíssa Rossiter; do coordenador residente da ONU no Brasil, Niki Fabiancic e da representante da ONU Mulheres, Nadine Gasman.

O vídeo “Humana Mente Apresenta: Como seria o mundo…?”, produzido pelo coletivo, foi premiado nas categorias Júri Especializado e Júri Popular.

Neste mesmo dia, houve o lançamento do Glossário do ODS 5, o primeiro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem o objetivo de apresentar, de forma propositiva, as definições internacionalmente acordadas sobre igualdade de gêneros e empoderamento das mulheres, observadas à realidade brasileira. O documento também pretende orientar políticas públicas para o alcance da igualdade de gênero no país, e promover o debate, de forma neutra, entre instituições e indivíduos.

Parte da programação foi dedicada a falas inspiradoras de mulheres ativistas como: Braulina Baniwa, da Associação Indígena dos Estudantes da UnB; Heliana Hemetério, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e de Jelena Djordevic, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). As entusiasmadas apresentações musicais de Martinha do Coco e do grupo Maria Vai Casoutras encerraram o evento.