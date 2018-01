Um livro na mala é diversão garantida

Uma das melhores épocas para colocar a leitura em dia é durante as férias, quando sobra mais tempo para se dedicar a uma obra ou um autor predileto que estavam na fila de espera por conta da correria diária. Mesmo viajando e aproveitando para fazer diversas atividades, é possível encontrar um tempinho para relaxar e se jogar na leitura.

Em qualquer idade, ler aprimora habilidades de comunicação, enriquece o repertório intelectual e linguístico, estimula o senso crítico e a criatividade. Uma boa história é capaz de levar a lugares imaginários numa fantástica viagem individual por um universo de diferentes ideias, sensações e conhecimentos amplos.

Esse exercício permite uma maior conexão gramatical, ampliando as chances de uma redação bem sucedida, tanto no dia a dia escolar, quanto em provas ou testes de resultados, como o Enem e vestibulares. Também aprimora a capacidade de interpretação de textos e enunciados, auxiliando no aprendizado de diferentes disciplinas. Além de se tornar um hábito, pode ser uma boa forma de diversão ou de colocar algum projeto de estudos em prática.

A Biblioteca Professor Primo Páscoli Melaré, da Unidade Higienópolis, é uma referência. Possui um acervo literário considerado um dos mais completos e ricos, entre colégios, da cidade de São Paulo. Reúne mais de 120 mil volumes, somando raros exemplares a uma constante atualização de títulos, que inclui as recomendações de pais, alunos e professores.

Para contribuir com as sugestões e dicas de leitura para crianças e jovens durante as férias de julho, o Colégio Rio Branco compartilha sua lista de obras interessantes, que mescla diversos estilos e autores, de acordo com a indicação etária.

Sugestões de livros para Educação Infantil e Fundamental I

Dançando com o inimigo

Vinícius Campos

Editora Terceiro Nome

O carro de sorvete

Julie Bertagna

Editora Farol Literário

O macaco que queria ser rei

Shirley Mariano

Editora RHJ

Cheirinho de talco

Aline Abreu

Editora Autêntica

O papagaio gaiato

Mario Bag

Editora Paulinas

Anita a abelha

Katia Canton

Editora Carochinha

Cinco crianças e um segredo

Edith Nesbit

Editora 34

Ponto de exclamação

Amy Krouse Rosenthal

Editora WMF Martins Fontes

Dr. De Soto

William Steig

Editora Global

Aquarela

Pepita Sampaio

Editora Paulinas

O reino partido ao meio

Rosa Amanda Strausz

Editora Companhia das Letrinhas

Ernesto

Blandina Franco

Editora Companhia das Letrinhas

Meu amigo está triste

Mo Willems

Editora Companhia das Letrinhas

Será que eu divido meu sorvete?

Mo Willems

Editora Companhia das Letrinhas

A bela ou a fera

Anna Flora

Editora FTD

Agura Trat

Roald Dahl

Editora Salamandra

Escola de príncipes encantados

Eliandro Rocha

Editora Callis

Sugestões Fundamental II e Ensino Médio

Felizes para sempre

Kiera Cass

A Herdeira

Kiera Cass

A Coroa

Kiera Cass

Eu amo Nova York

Lindsey Kelk

A garota na teia de aranha

David Lagercrantz

Depois de você

Jojo Moyses

Abafa, fofocas blogásticas de Sofia

Rose Cooper

A princesa do gelo

Camilla Läckberg

A miniaturista

Jessie Burton

Editora Intrínseca

Eu fui a melhor amiga de Jane Austen

Cora Harrison

Editora Rocco

Diário de um banana, bons tempos

Jeff Kinney

Editora V & R

A estrela que nunca vai se apagar

Esther Earl

Editora Intríseca

As espiãs do dia D

Ken Follett

Editora Arqueiro

Destinado

Carina Ricci

Editora Verus

Holy Cow, uma fabula animal

David Duchovny

Editora Record

Terra de histórias, o alerta dos irmãos Grimm

Chris Colfer

Editora Benvirá

Terra de histórias, o retorno da feiticeira

Chris Colfer

Editora Benvirá

Terra de histórias, o feitiço do desejo

Chris Colfer

Editora Benvirá

Minha Julieta

Leisa Rayven

Editora Globo

Delírio

Lauren Oliver

Editora intríseca

Exclusivo

Kate Brian

Editora Galera Record

Muito mais que cinco minutos

Kéfera Buchmann

Editora Paralela

Coleção Os heróis do Olimpo, O filho de Netuno

Rick Riordan

Editora Intríseca

Coleção Os heróis do Olimpo, O herói perdido

Rick Riordan

Editora Intríseca

Coleção Quarteto de Noivas, Álbum de Casamento

Nora Roberts

Editora Arqueiro

Coleção Quarteto de Noivas, Mar de Rosas

Nora Roberts

Editora Arqueiro

Coleção Quarteto de Noivas, Bem-casados

Nora Roberts

Editora Arqueiro

Coleção Quarteto de Noivas, Felizes para sempre

Nora Roberts

Editora Arqueiro

Coleção Os Bridgertons, O Duque e eu

Julia Quinn

Editora Arqueiro

Coleção Os Bridgertons, O Visconde que me amava

Julia Quinn

Editora Arqueiro

Coleção Os Bridgertons, O conde enfeitiçado

Julia Quinn

Editora Arqueiro

Coleção Os Bridgertons, Um perfeito Cavalheiro

Julia Quinn

Editora Arqueiro

Coleção Os Bridgertons, Os segredos de Colin Bridgerton

Julia Quinn

Editora Arqueiro

Coleção Os Bridgertons, Para Sir. Phillip, com amor

Julia Quinn

Editora Arqueiro

O Colégio Rio Branco deseja boas férias a todos e boa leitura! 😉