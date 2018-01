Tradição em educação e inclusão de crianças surdas

O Colégio Rio Branco, unidade Higienópolis, em parceria com o Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES), oferece vagas para o Maternal, Jardim I e II, e 1° ano do Ensino Fundamental, para crianças surdas. O Colégio conta com salas de aula bilíngues que integram alunos, professores, colaboradores e família, valorizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Como funciona? Os alunos surdos estudam em turmas específicas até o 5° ano do Ensino Fundamental. O trabalho bilíngue com surdos compreende a aprendizagem de Libras como primeira língua, e da Língua Portuguesa, escrita, como a segunda. A partir do 6° ano, já com a autoestima e identidade surda, fortalecidas, estes estudantes são incluídos junto aos alunos ouvintes – dispondo sempre de tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa, com total acompanhamento, em todas as atividades.

Além da unidade Higienópolis, em São Paulo, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, localizado na Granja Viana, região de Cotia, disponibiliza vagas para bebês surdos desde o momento em que a surdez é diagnosticada, e, lá, podem prosseguir os estudos até o 5° ano do Ensino Fundamental, integrando-os, mediante o mesmo processo, na unidade GV, do Colégio.

A instituição trabalha com o sistema de análise socioeconômica, mas a maioria dos alunos surdos contam com bolsas de até 100%. Muitas crianças começam estudando no CES durante a infância, depois no Colégio Rio Branco, e posteriormente, no Centro Profissionalizante Rio Branco e nas Faculdades Integradas Rio Branco, completando todos os ciclos educacionais – sendo assim, preparados e qualificados para o mercado de trabalho.

A valorização da cultura surda, o respeito à diversidade sociocultural e linguística da minoria surda e da Língua Brasileira de Sinais (Libras) fazem parte do principal projeto de inclusão da instituição. É uma de suas marcas e está na natureza e dia a dia da instituição há décadas, sendo um grande orgulho, já que alunos, educadores e colaboradores convivem harmoniosamente, aprendendo juntos e mutuamente.

O Colégio Rio Branco também disponibiliza em sua grade, o curso de Libras como uma de suas atividades extracurriculares – sendo inclusive, muito procurado por alunos ouvintes de diferentes idades.

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES) é um dos braços sociais da Fundação de Rotarianos de São Paulo – mesma mantenedora do Colégio. Há mais de 38 anos, destaca-se como uma referência nacional e internacional em educação bilíngue para surdos.

Como recente destaque, o CES Rio Branco também acaba de lançar a “Campanha Mãos Fazendo História”, na qual a instituição está aberta para receber voluntários e doações, de diversas naturezas, para a ampliação e continuidade dos trabalhos de excelência, nesta área da educação.

Informações gerais sobre vagas para crianças surdas, matrículas e sobre a campanha:

Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis

(11) 3829-2900

Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES)

(11) 4613-8515

www.ces.org.br

https://www.facebook.com/centrodeeducacaoparasurdosriobranco

Conheça mais sobre o projeto e compartilhe! 🙂