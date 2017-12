Comitê de Tecnologia: novas ideias para a sala de aula

O Comitê de Alunos CRB-TEC é uma oportunidade que os estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio têm para atuarem ativamente no projeto pedagógico, exercitando a autonomia, a responsabilidade e o protagonismo – valores da instituição. A iniciativa permite que eles sejam co-gestores de ideias e ações tecnológicas que serão planejadas e aplicadas em sala de aula.

Os coordenadores e professores fazem a mediação e orientação dos processos, de maneira crítica e reflexiva, auxiliando-os sobre as possibilidades e dificuldades que possam ser encontradas na execução de projetos, além de incentivar os alunos para que saiam a campo para pesquisar alternativas viáveis.

As reuniões acontecem uma vez por mês e são discutidos temas como a utilização de dispositivos móveis, o desenvolvimento de novos aplicativos, falhas observadas em ferramentas e o aprimoramento dos processos de aprendizagem com o uso da tecnologia.

No último encontro, por exemplo, os alunos demonstraram preocupação com o consumo consciente e realizaram pesquisas sobre equipamentos com preços mais acessíveis. O uso de livros digitais, iBooks, também foi cogitado para facilitar a rotatividade e a quantidade das obras impressas que fazem parte do dia a dia escolar.

Também são esclarecidas dúvidas sobre as diversas plataformas utilizadas pelo colégio, a responsabilidade do próprio aluno com o uso dos dispositivos tecnológicos dentro da escola e o compartilhamento de projetos que estão sendo desenvolvidos por meio do MIT App – programa utilizado para o desenvolvimento de novas soluções.

Contribuição: Profa. Ivone Milani, coordenadora de Tecnologia do Colégio Rio Branco.