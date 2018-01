Os professores e alunos do Colégio Rio Branco falaram sobre o uso da Tecnologia no dia a dia da escola e sobre a implantação da plataforma Google for Education, para um vídeo produzido pela empresa Nuvem Mestra.

“O ensino híbrido é uma metodologia inovadora, cuja principal característica é unir o melhor do ensino tradicional com o uso da tecnologia”, explicou Liane Geyer Poggeti, coordenadora de Matemática do Fundamental I.

O Colégio Rio Branco é uma das escolas parceiras do Google for Education, permitindo experiências, aprendizagem e prática compartilhada por meio de ferramentas como o Google Classroom, entre outras.

Também participaram do vídeo, Solange Giardino, assessora pedagógica, a professora Vanessa de Melo Zito, os alunos Francesca Mariutti e Guilherme Tadeu Blagevitch Fernandez, da 3ª série do Ensino Médio, e as alunas Bruna Rodrigues Caldeira e Maria Luisa Reiff, do 4° ano do Ensino Fundamental.

Assista ao vídeo.