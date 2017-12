Teatro para bebês: Colégio Rio Branco convida para espetáculo da Cia Zin

O Colégio Rio Branco convida o público para apresentação gratuita da peça infantil “O que eu Sonhei?” da Cia Zin, indicada para bebês até 3 anos de idade e suas famílias, no dia 26 de agosto, sábado, às 14h30, na Avenida Higienópolis, 996 – Auditório.

O espetáculo, misto de teatro e dança, convida as crianças a conhecer o mundo encantado dos sonhos.

A linguagem verbal é substituída por uma comunicação imagética, oferecendo uma vivência dos aspectos visuais, auditivos e táteis, fundamental para as crianças na faixa etária indicada. Ao final do espetáculo há interação dos bebês com o cenário e os artistas.

O Colégio Rio Branco já realizou outras apresentações da peça “O que eu Sonhei?” e devido à grande procura e sucesso de público, resolveu contemplar as famílias com uma sessão extra do espetáculo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa é mais uma iniciativa de fomento à cultura, ao saber e ao debate social, do projeto “Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão”, aberto ao público.

Corra e aproveite! Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da instituição: www.crb.g12.br