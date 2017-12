Teatro Rio Branco: tradição e amor pela arte

Com quase 30 anos de existência, o Grupo de Teatro Rio Branco conta com mais de 100 peças montadas. As produções são resultado da vivência e construção coletiva dos integrantes durante as aulas.

O Colégio Rio Branco é tradicionalmente reconhecido por sua forte veia cultural ligada à arte da interpretação. Passaram pela experiência de iniciação no teatro do colégio, grandes e renomados atores como Antônio Fagundes, conforme ele mesmo cita em entrevistas e no projeto Memória Globo; além do querido Dan Stulbach, entre muitos outros, enquanto alunos. Durante gerações, o grupo tem despertado em crianças e jovens, o gosto pelos palcos e revelado inúmeros talentos.

Gratuitas para os alunos, como parte de um trabalho extracurricular, as aulas de teatro têm como foco propiciar o autoconhecimento, o trabalho em equipe e aumentar o repertório cultural dos alunos, por meio de exercícios corporais e vocais, jogos teatrais, improvisação de cenas, aulas teóricas, leituras orientadas e idas a espetáculos teatrais. A experiência propicia maior desenvoltura e resultados que se refletirão em qualquer profissão ou área que o aluno escolher.

Os estudantes são divididos em dois núcleos: Curso de Iniciação ao Teatro, para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, e Grupo de Teatro Rio Branco, destinado aos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Recentemente, imersos em um universo de ludicidade, o grupo realizou o espetáculo “Alice”, uma adaptação das obras de Lewis Carroll, “Alice no País das Maravilhas” e “Alice através do espelho e o que ela encontrou por lá”.

O espetáculo, que teve a direção da professora e atriz Vanessa Bruno e codireção da professora Lívia Vilela, foi uma criação coletiva das professoras com os 75 alunos integrantes do grupo de teatro, para comemorar os 150 anos do lançamento do livro de Lewis Carrol.

No ano passado, por exemplo, o grupo também apresentou a peça “Memórias em Verde e Amarelo”, uma releitura política sobre os 50 anos do Golpe Militar no Brasil.

Paralelamente ao grupo, os próprios alunos, como empreendedores da arte, também organizam grandes oficinas para a produção de importantes espetáculos, nos quais, eles mesmos selecionam texto, direção, elenco, produção, preparadores de voz, canto e interpretação, figurino e todo o staff. Durante a preparação para essas produções, movimentam o colégio, a comunidade escolar e ao longo de meses atuam como uma verdadeira escola ou empresa de teatro, a exemplo e inspiração das escolas internacionais.

Nos últimos dois anos, já foram produzidos pelos próprios alunos, com grande sucesso de público, os musicais “O estranho caso de Jekyll & Hyde”, “A Família Addams”,“Grease: Nos tempos da Brilhantina” e Kalokairi (Mamma Mia!).

Os espetáculos são gratuitos e abertos ao público, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna, mediante a arrecadação de itens destinados a doações para instituições carentes.

O ano de 2016 também reserva muitas surpresas para os palcos! Será possível acompanhar todas as estreias de peças aqui pelo Blog 😉